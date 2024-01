BKG Blieskastel Die Kinderprinzessin regiert im „Märchenwald“

Der Vater war gar nicht so begeistert, hat nichts mit Fastnacht „am Hut“ und befürchtete einen großen Zeitaufwand. Zumal er mit dem Bau eines Wagens für den Fastnachtsumzug ausgelastet ist. Eine Befürchtung, die sich bislang nicht bewahrheitete. „Es war mir eigentlich schon klar. Sie sollte sich aber auch sicher sein, wenn sie es macht“, kommentierte ihre Mutter Jasmin im Interview lächelnd die Prinzessinnen-Karriere der Tochter. Die Zweitklässlerin der Grundschule am Schlossberg in Blieskastel ist Feuer und Flamme für die Fastnacht und hat bereits vor drei Jahren mit dem Tanzen in der BKG-Nachwuchsgruppe „Böckcher“ angefangen. „Ich habe schon viele Auftritte und Reden hinter mir“, blickt Johanna zurück. Ihr Wunsch, Prinzessin zu werden, sei schon immer dagewesen. Sie haben sich schon recht lange auf das Tragen des Kleides und der Krone gefreut. Das habe aktuell auch schon zu einem gewissen Übermut geführt, berichtet lachend die Mutter. So habe die Tochter das übermäßige Nutzen der Spielekonsole mit dem Umstand ihrer „Amtsgewalt“ begründet. Bis Aschermittwoch müsse das die Mama eben ertragen, sei die Rückmeldung der Kinderprinzessin gewesen. Mittlerweile hat sie schon eine gewisse Routine seit dem Start mit der Sessionseröffnung erlangt. Die Reden, die BKG-Chef Christian Pöbl schreibt, lese sie flüssiger vor. „Sie sind auch kürzer geworden, und ich bin nicht mehr ganz so aufgeregt“, gesteht Johanna. Sie hätte schon gern einen Prinzen an ihrer Seite gehabt. Aber es fand sich keiner, bedauert die Prinzessin. Dafür versteht sie sich gut mit der Erwachsenen-Prinzessin Claudia II. (Pfeifer). Manchmal sei es schon anstrengend, mehrere Termine hintereinander zu haben. Auch, wenn es der Besuch von verschiedenen Sitzungen an einem Abend ist. Wobei, die heiße Phase komme ja erst noch. Dafür freue sie sich vor allem auf die Umzüge. Ihr Vater baut eigens einen Wagen für sie und die Erwachsenen-Prinzessin. Natürlich wird auch das aktuelle Session-Motto der BKG, nämlich Märchenwald, dabei eine Rolle spielen. Ihre Mitschüler finden das Prinzessinnen-Amt cool, sagt das Mädchen, das noch zwei Geschwister hat und Mathematik, Sport und Kunst zu seinen Lieblingsfächern zählt. Kein Wunder, dass auch die Hobbys sich danach orientieren: Malen, Tanzen und Turnen.