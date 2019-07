Niederwürzbach behält seine Ortsvorsteherin : Jetzt startet sie mit neuer Energie wieder durch

Niederwürzbach Petra Linz bleibt die Ortsvorsteher von Niederwürzbach. Mit ihrem Stellvertreter Harald Pauly will sie die nachhaltige Entwicklung im Ort fortsetzen.

Der größte Blieskasteler Stadtteil Niederwürzbach wird auch in den nächsten fünf Jahren von Ortsvorsteherin Petra Linz und ihrem Stellvertreter Harald Pauly, beide SPD, an der Spitze des Ortsrats vertreten sein. Zur konstituierenden Sitzung begrüßte Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener im DRK-Heim mit 22 Zuhörern die bisher höchste Zahl an interessierten Bürgern, darunter Stadtratsmitglied Patrick Hüther (CDU) und den ehemaligen Ortsvorsteher (1989- 1994) Volker Degel (SPD).

Bei der Kommunalwahl erreichte in Niederwürzbach/Seelbach die SPD 54,49 Prozent, die CDU 32,61 Prozent und die Linke 12,90 Prozent. Dem Ortsrat gehören an: Petra Linz, Andreas Motsch, Harald Pauly, Margot Veith, Michael Klein, Rita Kirsch (alle SPD), Michael Wons, Michael Schwarz, Kirsten Schwarz, Thomas Bingert (alle CDU), Albert Schnepp (Die Linke).

Glückwünsche für die alte und neue Ortsvorsteherin gab es mit einem Blumenstrauß, und zum 60. Geburtstag der Bürgermeisterin und Gartenliebhaberin überreichte Petra Linz eine Topfblume. Im Gespräch mit unserer Zeitung gab es von der Ortsvorsteherin Lob für die Ortsrats-Mitglieder. „2318 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger von Niederwürzbach und Seelbach haben die Mandatsträger gewählt. Dass wir uns um ein ehrenamtliches Ortsratsmandat beworben haben, verdient heute und für die kommenden Jahre Respekt und Anerkennung. Wir sind die Ansprechpartner für unsere Mitbürger in örtlichen Angelegenheiten“, so Petra Linz, die bei wichtigen Entscheidungen die Bürger transparent mitnehmen und beteiligen und so die nachhaltige Entwicklung von Niederwürzbach/Seelbach fortsetzen will. Für die nähere Zukunft nannte sie gegenüber unserer Zeitung als wichtige Vorhaben des Ortsrates ein neues Löschfahrzeug für den Löschbezirk der freiwilligen Feuerwehr, die Erweiterung und Sanierung oder Neubau der Kindertagesstätte, die Sanierung der Schule und Unterbringung der Nachmittagsbetreuung in der Schule, die Pflege des Würzbacher Weihers sowie die Stärkung der Vereine und des ehrenamtlichen Engagements mit dem Team der fleißigen Hände als Vorbild.