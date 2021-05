Das Land greift Landwirten unter die Arme : Jetzt gibt es Geld speziell für den Ökolandbau

Blieskastel Der Biosphärenzweckverband Bliesgau bietet seine Hilfe bei der schwierigen Umstellungsphase an.

Gleichzeitig appelliert der Verband an die umstellungswilligen landwirtschaftlichen Betriebe – von Homburg bis Kleinblittersdorf – die Gunst der Stunde zu nutzen und die Umstellung auf Ökolandbau jetzt und in den kommenden Jahren, spätestens zu Beginn der neuen Förderperiode 2023, anzugehen.

Angesichts der anstehenden guten Finanzlage rät der Biosphärenzweckverband den in Frage kommenden Betrieben, die Umstellungsförderung des Landes in Anspruch zu nehmen. Mit der Umstellung auf die ökologische Wirtschaftsweise sei ein hoher Beratungsbedarf verbunden. Dieser Bedarf wird im Saarland durch die Landwirtschaftskammer sowie durch die Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AÖL).

Gerade auch im Bliesgau sei es wichtig, dass für die schwierige Umstellungsphase zum Ökolandbau entsprechende Fördermittel bereitgestellt werden. Die Umstellungsphase bringe in der Regel geringere Erntemengen und somit geringere Umsätze mit sich. Die Acker- und Grünlandflächen müssten eine mindestens zweijährige Umstellungszeit durchlaufen, bis die Erzeugnisse als Öko-Produkt gekennzeichnet und vermarktet werden dürfen. „Da ist es wichtig, den Betrieben wirtschaftlich zu helfen“, erklärt der Geschäftsführer des Biosphärenzweckverbandes Gerhard Mörsch. „Jeder umstellungswillige Betrieb muss die Anpassung seines Betriebes auf Ökolandbau genau planen und vorbereiten. Insbesondere sollte jeder Betrieb prüfen, ob die ökologische Arbeitsweise zum Betrieb und seinen Produkten passt, um später auch als Biobetrieb auf dem Markt wirtschaftlich bestehen zu können“. Der Geschäftsführer des Biosphärenzweckverbandes bietet hierzu Hilfestellung an und vermittelt gerne die Beratungsangebote durch das Land und die Verbände des Ökologischen Landbaus. Für die biozertifizierten Betriebe ergeben sich später auch Möglichkeiten, dem „Partnerbetriebe-Netzwerk“ des Biosphärenzweckverbandes als landwirtschaftlicher Betrieb beizutreten. Konventionellen Betrieben steht die Mitarbeit und Mitgliedschaft im Verein „Bliesgau Genuss“ offen.

Obwohl man den Anteil des Ökolandbaus in unserer Region steigern möchte, versichert Mörsch aber auch, dass der Biosphärenzweckverband überdies auf die Zusammenarbeit mit den konventionellen Landwirtschaftsbetrieben in der Biosphäre setze. Denn viele konventionell arbeitende Landwirtschaftsbetriebe könnten mit Nachhaltigkeit, Regionalität und Naturverträglichkeit wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung der Biosphäre leisten. Das zeige sich bereits an vielen gemeinsamen Projekten mit konventionellen Betrieben und der Vermarktung im Bliesgauregal. Auch werde das Programm „Landwirtschaf(f)t Vielfalt“ des Zweckverbandes mit zahlreichen Blühflächen für Insekten und Maßnahmen für Feldvögel auf den Äckern des Biosphärenreservates fast ausschließlich mit konventionellen Landwirten erfolgreich umgesetzt. Nach Meinung der Geschäftsstelle des Biosphärenzweckverbandes müssen alle landwirtschaftlichen Betriebe im Biosphärenreservat, ob Ökobetriebe oder konventionelle Betriebe, in der Lage sein, tierwohlgerecht, ökologisch verträglich, naturschutz- und artenschutzkonform zu arbeiten.