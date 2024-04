Feuerwehr Blieskastel Blieskastels Feuerwehr rettete 25 Menschen

In der Jahreshauptversammlung des Löschbezirks (LBZ) Blieskastel-Mitte blickte LBZ-Führer Marco Brocker auf ein ereignisreiches Jahr mit großen Anforderungen an die Wehrleute zurück. Der LBZ Mitte zählt 44 Aktive, 23 in der Jugend- und 30 in der Ehrenwehr. „Insgesamt rückten wir zu 166 Einsätzen aus, darunter waren 78 Brände (Vorjahr 86) mit Großbränden in Webenheim und Altheim sowie vier Kaminbrände“, berichtete Marco Brocker. 31 Mal lösten Rauchwarnmelder Alarm aus, Leistungen in technischen Hilfen waren 70 Mal notwendig, der Rettungsdienst erfuhr bei 16 Unfällen Unterstützung, durch Unwetter und Hochwasser bedingt wurde der Löschzug viermal benötigt, dazu kamen Brandsicherheitswachen (9) und zwei Tierrettungen. Bei den 166 Einsätzen konnten 25 Menschen in Not gerettet werden, 1285 Stunden betrug die erhöhte Einsatzzahl mit 1243 Kameraden und Wehrfrauen. 84 Einsätze fanden innerhalb des LBZ- Mitte-Gebietes, 59 in den Ortsteilen und 23 außerhalb des Stadtgebietes statt.