Jahresrückblick 2023 im Blies- und Mandelbachtal Politischer Zank prägte in Blieskastel auch das abgelaufene Jahr

Ganz klein, aber wichtige soziale Anlaufstelle ist der erste „Fairteiler“ der Food-Sharing-Initiative. Er wurde an der ehemaligen Rettungswache in Gersheim eröffnet. Politisch verlief das Jahr sehr ruhig. Einzig an der Spitze gab es eine Veränderung. Nachdem der Reinheimer Martin Lauer zurückgetreten war, wurde der Walsheimer Marco Lorang zum Ersten Beigeordneten gewählt. In Peppenkum feierte der Männergesangverein sein 140-jähriges Bestehen, in Bliesdalheim der Turnverein seinen 125. Geburtstag. Der Ehrenbürgermeister von Gersheims Partnergemeinde Bazancourt, Yannick Kerharo, wurde mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Im Fürstinnengrab des Europäischen Kulturparks Bliesbruck-Reinheim sorgte die Wanderausstellung „Die Dame von Schengen“ für einen kulturellen Höhepunkt und zog viele Besucher an. Susanne Karl aus Herbitzheim war eine von 13 Frauen, die deutschlandweit am bundesweiten „Tag der Predigerin“ der Katholischen Frauengemeinschaft ausgewählt wurden. Mehr als 500 Teilnehmer zählte die kulinarische Weinwanderung in Reinheim, während erstmals eine Weinernte auf dem zweiten Wingert des Weinbauteams eingefahren werden konnte. Weiterhin ist die LVM-Saarland Trofeo das bedeutendste Sportereignis in der Bliesgaugemeinde. Zum 35. Mal fuhren die weltbesten Junioren um den Sieg. Erstmals fand mit großem Erfolg in Walsheim der Biosphären-Triathlon statt. Einen grandiosen Erfolg feierte die Aktion Stadtradeln. In Gersheim brachten es 512 Radler auf satte 124 394 Kilometer in nur drei Wochen.