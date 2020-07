Bliestal-Biker : Die „Bliestal-Biker“ wollen ihren Vorstand erheblich verkleinern

Biesingen Der 40-köpfige Motorradclub besetzt in Zukunft nur noch drei Ämter: Es gibt nur noch einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter und einen Kassenwart.

Gravierende Satzungsänderungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Gersheimer Motorrad-Clubs Bliestal-Biker. Nachdem die turnusgemäße Zusammenkunft im März der Coronavirus-Pandemie zum Opfer gefallen war, reduzierten die Mitglieder im Biesinger Restaurant Bellevue den Vorstand um mehr als die Hälfte seiner Mitglieder. Erstmals steht die neue Konstellation in der nächsten Mitgliederversammlung am Freitag, 5. März, 2021 während des Clubabends mit Neuwahlen zur Disposition. Dann werden nur noch die Posten des Vorsitzenden, seines Stellvertreters und eines Kassierers zu besetzen sein. Bis dahin bleiben der stellvertretende Vorsitzende Bernhard Kempf (Herbitzheim), Geschäftsführer Dieter Kolz (Spiesen), Fahrtenleiter Andreas Zäh (Bliesdalheim), Orgaleiterin Birgit Haag (Blickweiler), Gerätewart Ewald Fromm (Rubenheim) und Beisitzer Raimund Motsch (Walsheim) im Amt. Der jetzige Chef des 40-köpfigen Vereins, der Gersheimer Alexander Kempf, sprach von einer logischen Konsequenz, da es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden sei, genügend Personen für die Besetzung der kompletten Vorstandsriege zu gewinnen. Die Versammlung gedachte Helmut Drönner, unter dessen Regie der Club 1998 gegründet worden war und der ihn zwei Jahrzehnte geführt hatte. Er war zuletzt Ehrenmitglied und verstarb vor knapp einem Jahr. In seinem Rückblick auf die Ereignisse 2019 erinnerte Kempf an die dreitägige Eröffnungsfahrt in den Schwarzwald, die fünftägige Abschlussfahrt nach Südtirol aber auch an die zahlreichen Tagesfahrten, die sonntags um 9.30 Uhr am historischen Bahnhof in Gersheim starten. Auch sei die letztjährige LVM-Saarland-Trofeo, wobei während des Mannschaftszeitfahrens der Radjunioren-Rundfahrt 23 Motorradfahrer im Einsatz waren, ein Höhepunkt im Vereinsjahr gewesen. Zum festen Bestandteil des Jahreskalenders gehört das Sicherheitstraining, aber auch Sommerabschlussfest und Nikolausfeier.