Margot Schneider-Fontana bleibt an der Spitze : Gersheims Landfrauen verjüngen ihren Vorstand

Gersheim An der Spitze bleibt aber für weitere vier Jahre die bisherige, seit 32 Jahren amtierende, Vorsitzende Margot Schneider-Fontana.

An der Spitze blieb die bisherige, seit 32 Jahren amtierende Vorsitzende Margot Schneider-Fontana für die kommenden vier Jahre. Komplettiert wird die Führungsspitze durch Schriftführerin Brigitte Wack sowie die stellvertretende Vorsitzende und Kassiererin Bernadette Olejniczak. In ihrem Rückblick erwähnte Schneider-Fontana die Lesung mit dem Gersheimer Autor Hans Bollinger, der in der katholischen Kirche sein neuestes Werk „Auf vielen Straßen dieser Welt – Mit Liedern unterwegs zu Abenteuern“ vorstellte. Auch habe man die Jubiläumsveranstaltung „25 Jahre Begegnungen auf der Grenze“ im Ausstellungszentrum des Europäischen Kulturparks in Bliesbruck mit selbst hergestellter Dekoration ausgestattet.