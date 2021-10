Gottesdienst in Niederwürzbach : Jagdhörner erklingen in St. Hubertus

Niederwürzbach Am 3. November ist Namenstag des Heiligen Hubertus. Er ist der Schutzpatron der Jäger. Die Parforcehornbläser der Jagdfreunde St. Ingbert gestalten am Samstag, 30. Oktober, den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Hubertus in Niederwürzbach.

