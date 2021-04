Die Jagdgenossenschaft - eine starke Gemeinschaft : Sie legen sich ins Zeug für Wolfersheim

Wolfersheim Die Jagdgenossenschaft bringt das Dorf mit seiner Arbeitsleistung kontinuierlich nach vorn. Wechsel an der Spitze des Teams.

Unter der Versammlungsleitung von Helmut Wolf wurde dem Jagdvorsteher und dem Genossenschaftsausschuss daher einstimmig Entlastung erteilt. Der Jagdvorsteher gab einen Überblick über die fünfjährige Amtszeit des Genossenschaftsausschusses. „Als erste größere Maßnahmen standen Drainagearbeiten im Taubengarten an. Im Rahmen von Leitungsarbeiten vor einigen Jahren durch die Stadtwerke Saarbrücken wurden im oberen Bereich des Taubengartens die alten Entwässerungssysteme (Dohlen) unterbrochen, damit war die Wasserversorgung für den Laufbrunnen im Taubengarten nicht mehr gewährleistet. In Absprache und mit finanzieller Beteiligung der Wasserwerke Bliestal, einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Saarbrücken, hat die Jagdgenossenschaft die entsprechenden Arbeiten beauftragt und koordiniert“, stellte Stephan Schepp-Weyrich heraus. Im Bereich Hanfgarten habe sich die JG an den von Ortsvorsteher Matthias Seel koordinierten Drainagearbeiten für die Zuleitung des Brunnens „beim Kurt“ finanziell sowie arbeitstechnisch beteiligt.

Weitere größere Maßnahmen waren die Asphaltarbeiten am Feldweg oberhalb vom Gassengarten, wo zuvor nach jedem größeren Regen Schottermaßnahmen notwendig waren sowie an der Abzweigung Hof Waldeck, an der die Asphaltdecke in einem desolaten Zustand war. „Die Jagdgenossenschaft hat sich in all den Jahren positiv ins Ortsgeschehen eingebracht und somit Projekte zum Wohl der Allgemeinheit unterstützt, die nicht zwingend zum originären Aufgabenbereich einer JG gehören. Die geförderten Projekte und Maßnahmen müssen stets dem Allgemeinwohl dienen und dürfen keinesfalls Einzelnen zum Vorteil gereichen. Die Unterstützung von Maßnahmen im Ort sind kein Wunschkonzert, sondern diese müssen sich stets am Machbaren orientieren“, so der Jagdvorsteher, der ausdrücklich Ludwig Hunsicker und Albert Welker für ihren ehrenamtlichen Einsatz als „Freischneider“ der Ruhebänke entlang der Radwege dankte. „Damit haben beide stets für ein ordentliches Erscheinungsbild entlang der Rad- und Wanderwege gesorgt. Erwähnt sei auch das Engagement von Axel Walter, der sich seit einiger Zeit ebenfalls um Ruhebänke und deren Erscheinungsbild kümmert.“