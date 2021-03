Bahnhof Würzbach : Irisches Essen und Musik kommt an die Haustür

Niederwürzbach Ab dem morgigen Mittwoch heißt es „Irish week to go“ bei der Niederwürzbacher Kneipe „Bahnhof“.

Eine Musikkneipe, in der man sich nicht aufhalten darf, und schon gar keine Musik machen, das ist für Steffi Wolter der kulturelle Supergau. Trotzdem, sie hält den Laden am Laufen mit leckerer Küche, die an die Haustür geliefert wird. Im Umkreis von Niederwürzbach ist der Lieferdienst unterwegs und er wird immer beliebter. Das Irish Stew allerdings nur so einfach an die Haustür bringen, das ist Steffi Wolter eigentlich nicht genug. „Zu diesem Essen gehört Musik. Das ist ein Stück Kultur.“ Deshalb setzte sich Steffi zusammen mit Musikern, die regelmäßig in normalen Zeiten auf der kleinen Bühne des Bahnhofs auftreten. Es entstand eine Idee. Und die ist in der Corona-Zeit ein echter Knaller.