Der Neue legt in wenigen Tagen los : „Besonnen, zielstrebig und konstruktiv“

Der Neue legt in wenigen Tagen los

In der Bliesgau-Festhalle erhielt der neue Bürgermeister seine Ernennungsurkunde. Im Bild (von links): Reinhold Jost, Bernd Hertzler mit Ehefrau Christine Hertzler-Zimmer sowie Anke Rehlinger. . Foto: BeckerBredel

Blieskastel Feierliche Vereidigung des neuen Bürgermeisters von Blieskastel. Gleich zwei ministerielle Persönlichkeien gaben sich ein Stelldichein.

Es war schon reichlich strapaziös für die vielen Gäste, bis man zum wesentlichen Punkt des Abends kam: Nach dem Sektempfang dauerte es fast zwei Stunden, bis Bernd Hertzler (SPD) aus den Händen des Beigeordneten Guido Freidinger die Ernennungsurkunde als neuer Bürgermeister von Blieskastel in Empfang nehmen durfte. Doch der Reihe nach: Es war eine ereignisreiche Woche in der Blieskasteler Stadtpolitik. Eben noch die Verabschiedung der „alten“ Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener in der Orangerie, vier Tage später die Amtseinführung des neuen im großen Saal der Bliesgau-Festhalle. Viele Gesichter sah man auf beiden Veranstaltungen, die Feuerwehren ebenso wie Vertreter des öffentlichen Lebens. Auch viele Ortsvorsteher und die designierten Bürgermeister aus den Nachbargemeinden erwiesen dem künftigen Verwaltungschef die Ehre.