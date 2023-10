Blieskastel stellt Förderantrag für unterversorgte Orte Internetverbindung auf dem Land soll besser werden

Die Stadt Blieskastel will die Internetanbindung von Altheim, Böckweiler, Brenschelbach und Pinningen, Breiter Mühle sowie allen außerorts gelegenen Aussiedlerhöfe und Wohngebäude verbessern. Der Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, Geld aus dem Bundesförderprogramm für die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ zu beantragen.