Orgelmusik in Blieskastel Internationaler Orgelwettbewerb in der Blieskasteler Schlosskirche

Thematisch steht der Wettbewerb diesmal unter dem Motto „Orgelmusik zwischen Tradition und Moderne“. So erklingen Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms, Jehan Alain, Anton Heiller, Maurice Duruflé und Theo Brandmüller. Während die zwei ersten Runden intern stattfinden, ist die dritte Runde öffentlich bei freiem Eintritt. Sie findet am Sonntag, 18. August um 17 Uhr in der Schlosskirche Blieskastel statt. Über zahlreichen Besuch würden sich die ausrichtende Feith-Stiftung sowie der Freundeskreis Saarpfälzische Musiktage sehr freuen, so Dekanatskantor Christian von Blohn in seiner Mitteilung.