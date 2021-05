Das ist doch wirklich nicht zu fassen : Wo ist das Insektenhotel hin verschwunden?

Dieses Insektenhotel wurde in Wecklingen am Osterberg gestohlen. Foto: Hans Hurth

Ballweiler-Wecklingen Thomas Stopp ist für die Stadtteile Ballweiler und Wecklingen vom Umweltministerium bestellter Naturschutzbeauftragter. „In dieser Eigenschaft leistet Thomas Stopp für die Allgemeinheit wertvolle Dienste, sein ehrenamtliches Engagement ist in unserem Bann an vielen Fronten zu sehen und erfreut Mensch und Tier“, lobten Ortsvorsteher Stefan Noll und sein Stellvertreter Wolfgang Germann.

Zu den Arbeiten Stopps zählt seit Jahren auch das Bauen von Insektenhotels als Nist- und Überwinterungsplatz für nützliche tierische Mieter wie Bienen und Hummeln. Wer rund um Ballweiler und Wecklingen wandert, entdeckt mehrere von Thomas Stopp zusammenzimmerte Insektenhotels, allein deren drei stehen am viel genutzten Wanderweg zwischen Ballweiler und dem Gold-Dorf Wolfersheim. Als wertvollen Beitrag zur Artenvielfalt hatte seit Juni letzten Jahres das einzige Hotel in Wecklingen am Osterberg für die summenden Tierchen geöffnet. Doch das ist leider vorbei. „Dass sowas jetzt auch bei uns passiert, macht mich fassungslos“, kann Wolfgang Germann seine Enttäuschung nicht verhehlen.

Was ist passiert? „Am Tag oder in der Nacht um Christi Himmelfahrt haben bisher unbekannte Diebe sich am befestigten Insektenhotel, 80 mal 40 Zentimeter groß, 15 Zentimeter tief, zu schaffen gemacht und es dann wohl per Fahrzeug einfach abtransportiert. Wer begeht einen solchen Diebstahl?“, fragt der 63-jährige Thomas Stopp. Wie er, hoffen auch Ortsvorsteher Stefan Noll und Wolfgang Germann auf Zeugen, die Beobachtungen bei der Tat machten, die von den Ballweiler Naturfreunden bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde.