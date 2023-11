Infos für Senioren in Blieskastel Telefonbetrügern keine Chance geben

Polizeioberkommissar Clemenz berichtete von einigen sehr aktuellen Fällen auch in unserer Region, in denen die Täter – oft ganze Banden – in Einzelfällen bis zu 400 000 Euro erbeuteten. Ob mit sogenannten Schockanrufen oder mit falschen Gewinnversprechen versuchen sich die Täter das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen, um ihnen dann Ersparnisse abzuluchsen. Auch einige der Anwesenden konnten über eigene Erfahrungen berichten. Dabei helfen – so der erfahrene Polizist – oft schon relativ einfache Verhaltensmaßregeln, um die Betrüger abzuwehren oder in die Flucht zu schlagen: „Bitten Sie Anrufer immer, ihren Namen zu nennen, oder legen Sie auf und wenden Sie sich sofort an die Polizei unter der Notrufnummer 110, wenn Sie Verdacht schöpfen. Lassen Sie sich am Telefon nie unter Druck setzen, legen Sie auch dann sofort auf und rufen Sie die Polizei an“, so seine Empfehlung.