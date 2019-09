DRK : Info-Nachmittag über den Hausnotruf

(con) Das Deutsche Rote Kreuz bietet am Mittwoch, 4. September, eine Infoveranstaltung zum Hausnotruf an. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Brenschelbach.

