Kirb in Webenheim : In Webenheim startet die Kirb

Webenheim Fünf Tage geht es im und am Zelt auf dem Roten Platz in der Dorfmitte rund.

Fünf Tage lang wird, nach zweijähriger Pandemiebedingter Pause, von diesem Freitag, 14. Oktober bis Mittwoch, 19. Oktober in Webenheim die „Weemer Zeltkirb“ gefeiert. Die Straußjugend um Maximilian Kuntz hat für die Besucher auf dem so genannten Roten Platz in der Dorfmitte rund um das Zelt wieder ein buntes Programm vorbereitet. Los geht es am Freitag, 14. Oktober um 17 Uhr mit dem Fassbieranstich, um 20 Uhr folgt eine Kirwedisco mit DJ Saarni. Am Samstag beginnt das Kirwetreiben um 13 Uhr, Livemusik ab 20 Uhr mit „BeToBe“ beendet den Tag. Zum Frühschoppen am Sonntag spielt das Blasorchester des TV Breifurt zünftig auf, Rollbraten vom Grill und weiteres auf dem Teller werden ab zwölf Uhr angeboten und die Kirwe-Redd steht ab 17 Uhr auf dem Plan. Tradition hat der Frühschoppen mit Skatspielen am Montag, die Küche hat Gefüllte, Leberknödel und Wurstsalat auf dem Speisezettel. Das Heringsessen am Mittwoch, 19. Oktober in der Reiterklause beschließt ab 17 Uhr das Kirwetreiben.