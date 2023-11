Seniorenheim in Niederwürzbach Bald startet Bau der Seniorenresidenz

„Wohnen und leben am Würzbacher Weiher“: Die Firma CS Bau Christian Streithoff als Investor und die Barmherzigen Brüder Rilchingen als Betreiber machen dies für Seniorinnen und Senioren mit ihrem gemeinsamen Projekt möglich und wollen in effizienter und nachhaltiger Bauweise eine neue Wohnqualität schaffen, die es ermöglicht, im Alter länger ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben führen zu können. „Bei steigendem Bedarf erfolgt“, so die Ankündigung auf der Webseite von CS Bau, „je nach Gesundheitszustand, die Dienstleistung eines Pflegedienstes oder die Übernahme der Betreuung durch eine der hausinternen Abteilungen.“ Geplant ist ein Mix aus mehreren Gebäuden und Pflegebereichen. Im Hauptgebäudeteil sollen auf drei Etagen 90 Pflegeplätze sowie Demenzstation und Tagespflege Platz finden. Außerdem Kiosk, Friseur sowie Verwaltungsräume. Für Betreutes Wohnen sind 35 Wohnungen vorgesehen. Bei Bedarf bestehe die Möglichkeit, Wohnungen zu 50 Quadratmeter großen Wohneinheiten zusammenzulegen. Ein Allgemeinmediziner werde die medizinische Versorgung der Patienten im Staffelgeschoss gewährleisten, eine Physioabteilung solle den Bereich noch ergänzen. Darüber hinaus werde es eine kleine Kapelle geben, in der auch interne, kleinere Gottesdienste abgehalten werden können.