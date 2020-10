In Lautzkirchen siegt Mensch über Tier : Jetzt hat sich’s mit dem elenden Damm

Lautzkirchen In Lautzkirchen haben die Biber, die für Hochwasser sorgen, das Nachsehen. Dank menschlicher Vernunft.

Die Biberdämme bröckeln: Erste Entwarnung für die Anwohner „In der Au“ in Lautzkirchen. Daniel Dörr vom Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) hat in Zusammenarbeit mit Fachleuten des Blieskasteler Bauhofs einen kleineren Biberdamm entfernt. Damit ist die Hochwassergefahr in den Häusern und Gärten der Anwohner in der Au zunächst gebannt, die Pegel sind gesunken. Wir erinnern uns: Bereits im heißen, und von allen Experten als zu trocken charakterisierten September diesen Jahres stiegen in den Gärten in der Lautzkircher Au plötzlich die Wasserstände. Ein Teil der Gärten war nicht mehr erreichbar, Anlieger Heinz Burgdörfer zum Beispiel musste seine Bienenvölker evakuieren (wir berichteten) . Und dann wurde die Ursache gefunden: Im Unterlauf des Würzbaches, kurz vor der Mündung in die Blies, hatten Biber einen gewaltigen Damm gebaut. Die geschützten Tierchen hatten aber nicht gekleckert, sondern richtig geklotzt: Fast zwei Meter türmte sich der Damm hoch, es war ein richtiges Wehr entstanden. Mit den oben beschriebenen Folgen für die Anwohner. Die sind es gewohnt, in der regenreichen Jahreszeit mit Hochwasser zu leben. Aber diese Situation wurde gefährlich: „Was passiert, wenn wir größere Regenereignisse haben? Dann steigt den Anwohnern das Wasser in die Keller“, hatte sich Ortsvorsteher Jürgen Trautmann in der Angelegenheit gesorgt.