Kirmes in Brenschelbach : Brenschelbach in Feierlaune

Die Brenschelbacher Straußjugend vor der Abfahrt zu ihrer Werbetour. Foto: Wolfgang Degott

Brenschelbach Im südlichsten Blieskasteler Stadtteil wird ab diesem Freitag bis kommenden Dienstag im und rund ums Dorfgemeinschaftshaus Kerb gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Nach der Corona-Pause werden am kommenden Wochenende acht Mädchen und zehn Jungs als Straußgesellschaft die Brenschelbacher Kerb hochleben lassen. Seit drei Monaten haben sich die 16- bis 29-jährigen bei ihren Treffen sowohl bei Michi Rauch als auch im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) auf die „tollenTage“ vorbereitet. Bei ihrer Werbetour am vergangenen Samstag kündigten sie aus ihrem Hänger, gezogen vom vom früheren Straußvadder Tobias Leiner gelenkten Traktor das Kerwetreiben in vielen Dörfern des Bliesgaus aber auch der Westpfalz an. So besuchten sie den Schnapskeller in Bottenbach als auch ihre Kerwe-Kollegen in Webenheim. Nachdem sie „geeicht“ waren, zählen auch die Neuen Tobias Harlos, Joshua Ilsinger, Niklas Kitto, Dominik Lambert, Nervio Liurno, Naemi Schink und Leni Zahn als „voll-wertige“ Mitglieder zur Truppe.

Fabian Bachmann feiert nach zweijähriger Abstinenz sein Comeback und wurde neben Jan Wolf gleich zum „Straußvadder“ ernannt. Haben sie ihren Kerwestrauß mit bunten Bändern unter der Woche geschmückt wird er vor der Kerweredd am Sonntag, 17 Uhr, auf dem Dorfplatz am Dorfgemeinschaftshaus geweiht. Danach wird das Dorfgeschehen in der Kerweredd glossiert. Vortragen wird sie zum dritten Mal Jenny Wagner, assistiert von Samira Schink.