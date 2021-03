In Breitfurt hat ein Müllsünder richtig zugeschlagen : Wer erwischt wird, hat ein dickes Problem

Breitfurt In Breitfurt hat sich ein Mensch eines riesigen Haufens Müll entledingt. Briefe führen vermutlich zum Verursacher.

Wohl Vor wenigen Tagen befuhr ein Fahrzeug einen Feldweg aus Breitfurt hinaus. Auf dem „Gänseweg“, einem bekannten Wanderweg im Bliesgau, wurde dann in Waldnähe in Richtung Kahlenberger Hof abgeladen, Müll an den Straßenrand geworfen.Dabei handelt es sich unter anderem um Papier, Kartonagen, aber auch Baumaterialien, die wohl aus dem Badezimmer eines Hauses stammen.Auf Bescheiden und Briefen war die Adresse eines Saarbrücker Bürgers zu lesen. Nachdem ein Passant beim Spaziergang mit seinem Hund die „Müllhalde“ etwa einen Kilometer von der Breitfurter Ortslage entfernt entdeckt hatte, wurde von ihm die Stadt Blieskastel informiert. Vertreter der Verwaltung sowie Breitfurts Ortsvorsteher Martin Moschel und sein Stellvertreter Christoph Brengel machten sich ein Bild vo dem ungeheuren Müllfrevel und informierten auch die Polizei, denn selbstredend weder Hausmüll noch Grünabfälle dürfen einfach in der Natur oder im nächsten Wald entsorgt werden. Gesucht wird jetzt der Verursacher. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich entweder mit dem Ordnungsamt der Stadt Blieskastel, Telefon (06842) 13 60 oder mit der Polizei unter Telefon (06841) 10 60 oder der E-Mail-Adresse pi-homburg@polizei.slpol.de an die Inspektion in Homburg wenden.