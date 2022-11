Halloween in Blieskastel : Viele kamen zum Gruseln in die Altstadt

Schöner Schauer im Mondschein: An Besuchern mangelte es am Montagabend in der Blieskasteler Altstadt wahrlich nicht. Foto: Thorsten Wolf

Blieskastel Es gibt schaurig. Und es gibt schön. Und es gibt schaurig-schön. Und genauso könnte man das große Halloween-Fest in Blieskastel am Montagabend wohl am besten beschreiben. Die ganze Altstadt hatte sich von 16 Uhr ab in eine große Party verwandelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Wolf

Das Bemerkenswerte dabei: Die Verantwortlichen von Stadt, Vereinen, dem Kulturstammtisch, sowie zahlreichen Geschäften und Gastronomiebetrieben hatten ein Programm aufgelegt, das vom Nachmittag bis in die Nacht hinein für alle Alterklassen etwas bot. Los ging es dabei mit einem wirklich bunten Programm. Und das sollte vor allem den kleinen und kleinsten Gästen mit allerlei Halloween-Treiben die Zeit versüßen: Schminken, Basteln und viele Mitmach- und Erlebnisangebote hatten sich die Veranstalter einfallen lassen.

Je später der Tag wurde und je dunkler die Gassen der Blieskasteler Altstadt, umso „gefährlicher“ wurde es dort. Monster, Vampire, Hexen und allerlei andere Gestalten verwandelten Straßen und Plätze in eine ganz besondere Unterwelt. Mittelpunkt des bunten und wilden Treibens war natürlich der Paradeplatz. Dort gab es alles, was das Halloween-süchtige Herz begehrte. So entstand ein Mix aus Volksfest und Gruselparty. Aufwendig geschminkte und gestylte Halloween-Gäste mischten sich an den ganz unterschiedlichen Ständen mit solchen Besuchern, die einfach einen schönen, wenn auch etwas anderen Abend verbringen wollten. In Sachen Zuspruch mussten sich die Macher dabei keine Sorgen machen. Teilweise war auf dem Paradeplatz und auf den Straßen drumherum nur ein angenehm schweres Durchkommen.

Zu einem solchen Fest gehört natürlich auch Musik. Und die gab es auf einer Bühne auf dem Paradeplatz. Dort übernahmen als erste Band des Tages Batweasel das Kommando. Perfekt im Halloween-Outfit gestylt gab's Classic-Rock nonstop bis weit nach Einbruch der Dunkelheit. Vor der Bühne rockte das Publikum ordentlich mit – so sollte es sein! Und die Formation mit Volker Löckelt, Michael Schieber, Mike Schmitt und Thomas Blatt ließ es ordentlich krachen.

Nach dem gelungenen Auftritt von Batweasel ging es auf der Bühne dann erstmal um aufwendig geschnitzte Kürbisse und ebenso aufwendige Kostüme – beider Prämierung stand auf dem Plan. Den ersten Platz bei den schönsten Kürbissen sicherte sich dabei Wolfram Ulrich. Auf Platz zwei landete die Schnitzarbeit von Michelle und Jasmin Gölzer. Und den dritten Platz sicherte sich die „Kürbis-Familie“ von Charlotte Haug.

Danach gings es um das schönste, oder besser, gruselig-schönste Kostüm des Abends. Das lief relativ spontan. Wer wollte, der konnte sich kurz auf der Bühne melden und sich vom Publikum begutachten lassen. Dann wurde per Applaus bestimmt, wer hier die Hexenase vorne hatte. Am Ende fiel die Entscheidung zwischen den beiden jungen Kandidaten Simon und Emely. Letztere konnte am Ende den eher spaßig als bierernst gemeinten „Wettbewerb“ für sich entscheiden.

Nach diesem kurzen Intermezzo ging es mit Musik auf der Bühne weiter. Nach Batweasel waren es nun A.C.O., die die Stimmung auf dem Paradeplatz hochhalten sollten. Dabei setzen Arnulf Ochs, Clifford Ayers und Christoph Ohsiek zwar auch auf die Kraft echter Rock-Klassiker. Anders als Batweasel verzichteten sie aber auf „verstromte“ Instrumente und ließen es stattdessen rein akustisch angehen. Und so gewannen Klassiker wie „Summer of 69“ von Bryan Adams als Opener, die Red Hot Chillipeppers-Hits „Californication“ und „Dani California“ oder auch Westernhagens „Mit 18“ einen ganz besonderen Charakter.

Die Gruselbraut im Schaufenster der Boutique La Femme war wieder ein echter und schaurig-schöner Hingucker beim großen Blieskasteler Halloween-Fest. Foto: Thorsten Wolf