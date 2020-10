Gute News aus der Barockstadt Blieskastel : Fortschritte macht die Schul-Sanierung

Blieskastel Rathaus-Verwaltung in Blieskastel hat schon einige Maßnahmen vollzogen, muss aber auch noch viel nacharbeiten.

Eine Bestandsaufnahme Ende letzten und Anfang dieses Jahres brachte es ans Tageslicht: In den Blieskasteler Grundschulen gibt es einen immensen Sanierungsstau. „Unter anderem in Folge jahrelang unterbliebener Unterhaltung“, wie es aus dem Rathaus heißt – als Seitenhieb auf die ehemalige CDU-Herrschaft in der Barockstadt. Mindestens 17 Millionen Euro müsste die Stadt aufwenden, um ihre Schulgebäude auf Vordermann zu bringen – die notwendige Digitalisierung noch gar nicht mit eingerechnet.

Der jetzige Stadtrat habe diesen Nachholbedarf erkannt und im Haushalt 2020 die zur Sanierung, Renovierung und Ausstattung von Grundschulen zur Verfügung stehenden Mittel deutlich erhöht. Eine zügige Umsetzung der Maßnahmen sei jedoch zunächst an der späten Genehmigung des Haushaltes durch den Innenminister erst Mitte Juli gescheitert und an dem Umstand, dass größere Sanierungsarbeiten an und in Schulen nur in den Ferien stattfinden können. So habe man in den Sommerferien zumindest noch die energetische Sanierung der Fenster und Außenfassade an der Grundschule am Schlossberg und jetzt, in den Herbstferien, dringende Renovierungsmaßnahmen an den beiden Standorten der Grundschule an der Blies (Breitfurt und Blickweiler) durchgeführt. In Breitfurt sei der Fußboden im Eingangsbereich erneuert und ein Klassensaal sowie alle Fenster außen neu gestrichen worden.