Tennis : Das Hoffen auf Endspiele unter freiem Himmel

Herren 30, Hauptfeld: Florian Berwanger (TC Winterbach) – Christian Zentz (Tenniszentrum DJK Sulzbachtal); Herren 40, Hauptfeld: Markus Weber (TC Landsweiler-Reden) – Daniel Müller (TC Halberg Brebach); Herren 50, Hauptfeld: Der Sieger zwischen Frank Borchert (TC Ommersheim) und Peter Schöndorf (TC Blieskastel) trifft im Finale auf Lutz Riebel (TC Blieskastel); Herren 55, Hauptfeld: Ulrich Blank (Tenniszentrum DJK Sulzbachtal) – Michael Paulus (TC Ommersheim); Herren 60, Hauptfeld: Erich Bungart (TC Blau-Weiß Wallerfangen) – Claus Steuer (TC Blau-Weiß Wallerfangen); Herren 65, Hauptfeld: Albrecht Kochems (TC Eppelborn-Dirmingen) – Gerd Simon (TC SO Neunkirchen); Herren 70, Hauptfeld: Wolfgang Fiene (TC Blau-Weiß Beckingen) – Werner Altmeier (TC Blau-Weiß Beckingen); Herren 75, Hauptfeld: Dort lief bis zuletzt witterungsbedingt noch die Gruppenphase. Der Sieger wird am Sonntag um 15.30 Uhr ermittelt. Damen 30, Hauptfeld: Sarah Blum (TuS Neunkirchen) – Tina Noack (TC Winterbach); Damen 55, Hauptfeld: Die Gruppenspiele dauerten bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch an und werden am Sonntag um 11 Uhr beendet. Dann steht auch in dieser Altersklasse die Siegerin fest. Auch in den verschiedenen Nebenrunden fallen am Sonntag die letzten Entscheidungen.