Ratssitzung 36 Urnen finden unter dem Amber-Baum Platz

Der Ortsrat Blieskastel-Mitte beschloss in seiner jüngsten Sitzung im Haus des Bürgers eine Umwidmung im Ergebnishaushalt 2023 in Höhe von 10 000 Euro. Dabei stehen für die Verkehrssicherung der Blumengitter rund um den Paradeplatz 6550 Euro bereit und für eine weitere Geschwindigkeitsanzeige Tafel, zunächst in der Bliesgaustraße, Kostenpunkt 3450 Euro. Diese Tafel sollte mit neuester Technik versehen und so besser transportierbar sein.