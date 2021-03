Der Frühling kommt, wie schön! : In der Barockstadt soll es noch mehr grünen und blühen

Blieskastel Die Stadtverwaltung Blieskastel erhielt bereits im vergangenen Jahr einen Zuschuss zur Ansiedlung neuer Bäume an den Verkehrswegen.

Die Anschaffungs- und Arbeitskosten in Höhe von rund 40 000 Euro für alle 38 Bäume, die entlang von Straßen einen schönen Platz erhielten, konnten dabei erfreulicherweise über Förderprogramme fast vollständig finanziert werden. Das Basisprogramm „Öffentliche Dorferneuerung“ beim saarländischen Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz, in Verbindung mit „SOLE“ (Sonderförderprogramm ländliche Entwicklung) zur Aufstockung, sorgte für eine 90-prozentige Kostendeckung. Zwölf der Bäume, es handelt sich hierbei um Blumeneschen, sind neben der Florianstraße, unweit der Einkaufsmeile in Nähe des Lautzkircher Bahnhofs zu finden. In der Niederwürzbacher Marxstraße haben acht Felsenbirnen ihren Platz gefunden, weitere beispielsweise am Würzbacher Weiher. In den ersten beiden Jahren werden alle Bäume noch von der ausführenden Fachfirma gepflegt und mit Wasser versorgt.