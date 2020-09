Gerangel in Blieskastel-Aßweiler : Platzwunde nach Tritt gegen den Kopf

Gerangel in Blieskastel-Aßweiler

Blieskastel-Aßweiler Eine anfangs verbale Auseinandersetzung in Blieskastel-Aßweiler hat sich am frühen Sonntagmorgen zu einem Gerangel mit Körperverletzung entwickelt.

Am frühen Sonntagmorgen, 20. September, ist es gegen 1.00 Uhr in der Saar-Pfalz-Straße in Blieskastel-Aßweiler zwischen zwei Männern nach einer verbalen Auseinandersetzung zu einem Gerangel gekommen. Beide Männer fielen dabei zu Boden.