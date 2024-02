Mehrgenerationenhaus in BIesingen Pläne fürs Mehrgenerationenhaus stehen

Der Ortsrat Biesingen diskutierte in seiner Sitzung im Haus der Feuerwehr über Projekte im Haushalt 2024 der Stadt Blieskastel. Als dringende Maßnahme bezeichnete das Gremium die Sanierung der seit drei Jahren geschlossenen Hölschberghalle, 1,5 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. „Aktuelle erstellt ein Architekt eine Machbarkeitsstudie darüber, was restauriert oder geändert werden soll“, informierte Ortsvorsteherin Annette Weinmann (SPD) zur viel genutzten Halle, auch durch Aßweiler Vereine. „Der damalige Amtsvorsteher Willi Kunkler (Aßweiler) war federführend für den Bau der Hölschberghalle“, hielt die Ortsvorsteherin fest. Nach Planung in den Jahren 1973/74 wurde die Halle 1975, kurz nach der Gebiets- und Verwaltungsreform eingeweiht. Gemeinsam mit dem Nachbarort sei durch die gute kommunale Zusammenarbeit auch die Leichenhalle der beiden Orte geplant und gebaut worden.