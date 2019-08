Ein Leben in trauter Zweisamkeit : Seit 70 Jahren sind sie unzertrennlich

Elvira und Willi Kunkler feierten am Dienstag das seltene Fest der Gnadenhochzeit. Foto: Hans Hurth. Foto: Hans Hurth

Aßweiler Die Eheleute Kunkler feierten in Aßweiler das sehr seltene Fest der Gnadenhochzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Hurth

Wenn es der Stadtverwaltung – trotz Wunsch der Beteiligten – auch keine Mitteilung an die Presse wert war, so hatte es sich doch rumgesprochen: das äußerst seltene Fest der Gnadenhochzeit. Denn in Aßweiler sind Elvira und Willi Kunkler bereits seit 70 Jahren ein unzertrennliches Paar, das durch dick und dünn geht und auch heute noch ein erfülltes und gesundes Eheleben führen kann.

Kennengelernt haben sich Elvira, geborene Hoffmann ( 93) aus Ballweiler, und das Aßweiler Urgestein Willi (94) in der Fastnachtszeit 1947 während eines Spaziergangs Richtung Ommersheim. „Am 26 August 1949 haben wir in der Gnadenkapelle auf dem Klosterberg geheiratet. Dort feierten wir am heutigen Ehrentag auch mit den Patres das Dank-Amt“, sagte die Ehefrau in Gespräch mit der SZ. Aus der Ehe gingen die Kinder Klaus, Michael, Gabriele, Christine und Angelika hervor, neun Enkel und zehn Urenkel zählen zum Familienkreis und kamen zum Gratulieren.