Gendenken Gedenken, erinnern, mahnen ist das Motto

Alschbach · Ein Gedenkstein zur Erinnerung an den Absturz eines US-Kampfflugzeugs im Langental wurde in Alschbach exakt 80 Jahre später, und zwar am 25. Februar, vom Dorfverein aufgestellt.

29.02.2024 , 15:32 Uhr

Der Gedenkstein zum Flugzeugabsturz vor 80 Jahren im Langental zwischen Alschbach und Biesingen. Foto: Hans Hurth

Von Hans Hurth