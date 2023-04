Der Osterhase in Alschbach In Alschbach ist der Osterhase aus Holz gesägt

Seit zwölf Jahren schmückt der Dorfverein Alschbach gemeinsam mit den Jüngsten der Kindertagesstätte kurz vor dem Osterfest den Hirtenbrunnen in der Dorfmitte um zum Osterbrunnen. In diesem Jahr dürfen sich Kinder und Erwachsene auf eine attraktive Bereicherung im Bereich des Brunnens freuen. „Ich weiß aus Gesprächen, dass der Nachwuchs sich gerne einen Osterhasen an dieser Stelle gewünscht hat. Daher habe ich eine Hasen-Figur aus heimischem Holz gefertigt und diebstahlsicher im Boden fest verankert aufgestellt“, erzählte in einer kleinen Übergabefeier Jürgen Gaa, CDU- Mitglied des Stadtrates Blieskastel und bekannter Kettensäge-Künstler.