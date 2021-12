Impfaktion in Niederwürzbach : Jugendclub bietet Impfaktion in der Würzbachhalle an

Jugendclub bietet Impfaktion in der Würzbachhalle an

Niederwürzbach Der Würzbacher Jugendclub organisiert am Samstag, 11. Dezember, von neun bis 14 Uhr eine Impfaktion in der Würzbachhalle. Es impfen die Ärzte Alexander Segner, Sascha Kirsch und Tina Bender. Es sind Erst-, Zweit und Auffrischungsimpfungen (Boosterimpfungen) möglich.

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer wird insbesondere für Impfwillige bis zum 30. Lebensjahr vorgehalten. Es wird geimpft, solange der Vorrat an Impfstoff reicht. Das DRK Niederwürzbach wird das Testzentrum an diesem Samstag in die Halle verlegen.