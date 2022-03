Turnverein Bierbach : Im Hechlertal sind Ostereier versteckt

Am Sonntag, 3. April, veranstaltet der TV Bierbach ab 15 Uhr an der Jahnhütte im Hechlertal ein Ostereier-Suchen. Gleichzeitig findet der Osterbasar der Bastelgruppe in der Jahnhütte statt. Hier können schöne und kreative kleine Kunstwerke zum Thema Frühling und Ostern auch käuflich erworben werden – zugunsten der Jugendarbeit des TV Bierbach.