40-Tonner auf Abwegen : Sattelzug landet neben der L111 bei Bierbach im Straßengraben

Ein in den Straßengraben geratener Lkw musste am Freitagvormittag auf der L111 zwischen Bierbach an der Blieskastel und Wörschweiler geborgen werden. Foto: BeckerBredel

Blieskastel Ein Sattelzug ist Freitag auf der Landstraße 111 bei Bierbach im Graben gelandet.

In der Folge rutschte der Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine in den daneben befindlichen Straßengraben und kam in Schräglage zum Stillstand. Zur Bergung der Sattelzugmaschine war laut Polizei ein Schwerlastkran und Abschlepper erforderlich. Zur Durchführung der schwierigen Bergung musste die L 111 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.