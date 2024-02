Rathausstürme im Bliestal Im Bliestal werden Rathäuser gestürmt

Am Fetten Donnerstag, 8. Februar, werden aufgebrachte Narren um 17.11 Uhr auch das Rathaus in Gersheim stürmen. Nach erfolgtem Gefecht werden sie die Macht übernehmen und drinnen im Rathaus weiterfeiern. So jedenfalls ist der Plan. Doch die Gegenseite ist ebenfalls zuversichtlich und gewappnet. „Das Rathaus wird diesmal nicht erobert werden“, so Bürgermeister Michael Clivot. Er kann sich bei der Verteidigung auf eine wehrhafte und voll motivierte Verteidigungsmannschaft stützen. „Schon morgens werden wir uns mit kräftigem Schmaus stärken und den eigens von den Reinheimer Kelten importierten Zaubertrank versorgen“, so der Verwaltungschef. Zudem sind die närrischen Heere arg geschwächt. Wurden sie in den letzten 50 Jahren immer von zwei Prinzenpaaren geführt, steht diesmal mit der Tollität Prinz Kevin I. und seiner Lieblichkeit Constanza I. nur das Regentenpaar des Rubenheimer Carneval Clubs (RCC) an der Spitze. Das Heer wird auch diesmal wieder mit dem Elferratspräsidenten Jan Theis als Feldherr in die spannende Auseinandersetzung geführt. Mit dabei sind neben den RCC-Truppen auch die mit Konfetti-Kanonen ausgestatteten Garden des Carneval-Clubs Reinheim (CCR). Sie werden von der Fastnachtsshow-Moderatorin Daniela Ruth angeführt. Die kampferprobten Gardisten erwarten jedwede Verstärkung durch die Bevölkerung. Nach dem hoffentlich erfolgreichen Rathaussturm bietet der CCR im Clubheim sein legendäres Schlachtfest an. Schlachtplatte und Lewwerknepp mit Sauerkraut werden für die hungrigen Rathaus-Belagerer angerichtet sein.