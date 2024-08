Illegaler Müll in Blieskastel Schon wieder wurde illegal Grünschnitt entsorgt

Die Pfarrkirche der protestantischen Kirchengemeinde Blieskastel auf der Agd ist von Gottesdienstbesuchern, Wanderfreunden und Kurgästen ein gerne anvisiertes Ziel. Gerade in den heißen Sommermonaten nutzen die Besucher zu Fuß die schattenspendenden Treppenstufen mit dem Aufgang in der Saargemünder Straße, unmittelbar neben dem von vergangenen Stadtfesten her bekannten Rover-Keller. Insgesamt 83 Stufen an gepflegten Gartenlagen vorbei lohnen das Gehen.