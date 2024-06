Ex-Ortsvorsteher in Bierbach Hubert Feuerstein feiert seinen 80. Geburtstag

Aber Hubert Feierstein hatte noch eine große Zahl weiterer Ehrenämter inne: So gehört er schon seit 65 Jahren dem katholischen Kirchenchor an, dessen Vorsitzender er 46 Jahre war. Auch im Männergesangverein singt Feuerstein seit 1959, seit 1990 ist dessen zweiter Vorsitzender. Auch war Feuerstein aktiver Feuerwehrmann, gehört bis heute der Alterswehr an und ist der Organisator des Fanfarenzuges der Feuerwehr. Dem Verwaltungsrat der katholischen Kirche in Bierbach gehörte Feuerstein von 1993 bis 2023 an. Auch als aktiver Fastnachter hat es Feuerstein auf 52 aktive Jahre in der Bütt geschafft, zum ersten Mal als Büttenredner im Alter von 15 Jahren.