Historisches Gebäude aus dem 17. Jahrhundert : „Hotel zur Post“ in Blieskastel steht vor der Wiedereröffnung

Das „Hotel zur Post“ ist in einem historischen Gebäude untergebracht und befindet sich mitten in der Altstadt von Blieskastel. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel Am 4. Oktober will die neue Pächterin Silvia Matt dem geschichtsträchtigen Haus in Blieskastel neues Leben einhauchen. Wir haben sie vorab getroffen und mit ihr über ihre Pläne gesprochen.