Gastronomie in Blieskastel : Das Hotel Zur Post ist wieder geöffnet

Blieskastel Nach einer umfangreichen Renovierung und Modernisierung können in der barocken Altstadt von Blieskastel wieder Gäste übernachten.

Seit einigen Tagen kann man in der Innenstadt in Blieskastel wieder in einem Hotel übernachten. Zunächst fand ein „Tag der offenen Tür“ statt, dann waren die Zimmer im Hotel Zur Post mitten in der barocken Innenstadt buchbar. Es war ein enormer Kraftakt, den Besitzer Martin Schöndorf, die neue Hotelpächterin Sylvia Matt mit Familie und alle beteiligten Handwerker stemmen mussten. Bis zum 31. August hatte man das leerstehende Hotel noch als Flüchtlingsunterkunft genutzt, ab dem 1. September wurde dann mit der umfangreichen Renovierung begonnen. „Die neue Pächterin Sylvia Matt hat sich extrem engagiert und hat alles vorangetrieben. Sie hat unermüdlich gearbeitet “, zeigte sich Besitzer Martin Schöndorf angenehm überrascht vom Arbeitswillen der Saarbrückerin. Dort in Alt-Saarbrücken betreibt Sylvia Matt bereits ein kleines Hotel, aber seit langer Zeit hat sie ihre Liebe zu Blieskastel entdeckt. Hier wohnt auch ihre beste Freundin, in Blieskastel hat sie auch einen großen Freundeskreis und verbringt hier viele Stunden ihrer Freizeit. Sie hat den Schritt gewagt, und die vielen Gäste bei Tag der offenen Tür konnten sich vom positiven Ergebnis der Arbeit überzeugen. Das Hotel wurde digital aufgerüstet und auf den neuesten Stand gebracht. Die Möbel wurden erneuert, und auch die Betten sind neu. Jedes Zimmer verfügt über einen Safe, für die Hotelgäste gibt es einen Schlüsseltresor. Zudem erhielten alle Zimmer und Flure einen neuen Anstrich. Auch die Elektroinstallation wurde komplett überarbeitet. Und wo früher das Nebenzimmer des Weinlokals Postillion war, werden ab dem 7. September die Hotelgäste das Frühstück einnehmen.