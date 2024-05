Stadtrat Blieskastel Hoffnung auf Sanierung der Bliesgau-Festhalle

Im Anschluss an die Sitzung bedankte sich die Fraktion der Grünen bei Brigitte Adamek-Rinderle, die aus dem Rat ausscheidet, für „beeindruckende 25 Jahre ehrenamtliches Engagement“, wie es in der Pressemitteilung der Grünen-Fraktion hieß. „Ich möchte im Namen unserer gesamten Fraktion und als Erste Beigeordnete der Stadt Blieskastel Brigitte Adamek-Rinderle für ihre 25-jährige Tätigkeit als Stadtratsmitglied und zehn Jahre als Beigeordnete danken. Brigitte hat in dieser Zeit maßgeblich zur Gestaltung unserer Stadt beigetragen - von der Etablierung der Frauenbeauftragten bis hin zur Förderung der Kulturarbeit und unzähligen kleinen Anfragen und Themen. Ihr Engagement zum Wohle von Blieskastel ist außergewöhnlich und verdient unsere höchste Anerkennung“, betonte Lisa Becker. Man sei stolz auf die gemeinsamen Erfolge und danke Brigitte Adamek-Rinderle für ihren unermüdlichen Einsatz für die Stadt Blieskastel: „Ihre Hingabe und Expertise werden uns fehlen, aber ihr Vermächtnis wird in Blieskastel weiterleben“, so Lisa Becker weiter.