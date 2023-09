Konzept für Blieskastel präsentiert Hochwasserschutz wird viele Millionen kosten

-+- WG: Bilanzierung der Hochwasservorsorge FB__ ________________________________ Von: brabaender@t-online.de [mailto:brabaender@t-online.de] Gesendet: Donnerstag, 16. Oktober 2014 11:30 An: RED-Blieskastel Betreff: Bilanzierung der Hochwasservorsorge FB So, hier kommt der Bericht sowie ein kurzer Bericht faºr die Saarseite ("kurz") sowie das Foto von 1993. Ich hoffe, das ist alles so in Ordnung. Bin faºr kurze Zeit auaüer Haus, aber telefonisch zu erreichen. V.G. F.B. Reinheim/Bliesbraºck. Roland Roth, Pra§sident des Regionalverbandes Saargemaºnd und Mitbegraºnder der Hochwasserpartnerschaft Untere Blies brachte es auf den Punkt: Die verzweifelten Menschen, deren Ha§user bis zur Ha§lfte im Wasser standen und Landwirte, deren ertrunkene Tiere mit dem Bagger entsorgt werden mussten, bewogen ihn und viele andere, die Folgen der Hochwassersta§nde entlang der Blies gemeinsam zu beka§mpfen und geeignete Maaünahmen dagegen zu ergreifen. Dafaºr haben sich in den vergangenen vier Jahren Gemeinden, Landkreise und Verba§nde in Rheinland-Pfalz, dem Saarl

Foto: Fredi Brabänder