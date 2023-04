Bierbach an der Blies Wieder Hochprozentiges aus Bierbach

Seitdem produziert sie wieder regelmäßig Brände aus ihrem Obst. Mit Holz wird die Brennblase aufgeheizt, sie bringt die Maische und eine Wasserzugabe auf die richtige Temperatur. Der Alkohol wird freigesetzt und in einem Destillationsapparat zu hochprozentigem Obstbrand kondensiert. Am Brennmeister liegt es dabei, den Vorlauf und den Nachlauf vom Brand zu trennen, denn am Anfang und am Ende des Brennvorgangs enthält das Kondensat Fuselstoffe und Methylalkohol, beides will man nicht im Schnaps. Der Mittellauf des Brandes, der hat dann das Zeug zum edlen Schnaps. Man muss ihn allerdings erheblich verdünnen, denn mit über 80 Prozent verlässt er das Brenngerät. Die Trinkstärke von Schnaps liegt bei etwa 42 Prozent Alkohol.