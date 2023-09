Ballon landet in Blieskastel Ein Heißluftballon landete spektakulär bei Blieskastels Altstadt

Der Piloten kontrolliert damit die Höhe des Ballons sowie Steigen und Sinken. Dies führt dann letztlich auch beim Erreichen einer geeigneten Fläche zum Landen auf dem Boden. Dies klappte jedoch am Donnerstag gegen 19 Uhr in Blieskastel nicht ganz so wie erwünscht. Der Heißluftballon schwebte zwischen Blies und Altstadt, verlor schnell an Höhe, schwebte über die Bäume am Bliestal-Freizeitweg Richtung Haus des Bürgers und setzte nach drei kurzen Hoch- und Runter-Etappen zunächst auf dem Fahrradweg, dann auf der neuen Umgehungstraße und schließlich auf dem angrenzenden Parkplatz auf. Das Ziel war dank einer Meisterleistung des Piloten erreicht. Beifall der Mitfahrer und der Passanten belohnte die erfolgreiche Fahrleistung des Piloten und eines Helfers am Seil.