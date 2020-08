Pächter vom Lokal „Zum Park“ : Heinz „Dollar“ Kohl feiert seinen 90. Geburtstag

Blieskastel (hh) Am heutigen Donnerstag, 6. August, feiert Heinz Kohl in Blieskastel seinen 90. Geburtstag. Die wenigsten kennen ihn jedoch unter seinem richtigen Namen, denn weit über das Bliestal hinaus ist Heinz Kohl nur als „de Dollar“ bekannt.

Zurück zum Namen „Dollar“: Bereits vor seiner Zeit als Gastwirt hatte Heinz Kohl den Namen „Dollar“ weg: „ Ich hatte Verwandte in Amerika, die in den Nachkriegsjahren Kleider zu mir schickten. Karierte Hosen, abenteuerlich gemusterte Krawatten, ungewöhnlich farbige Jacken und mehr“, erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung der rüstige Rentner. Den Blieskastelern und den aus Blickweiler kam der junge Mann da in den Klamotten sehr amerikanisch vor, so entstand für den Mann mit den echten Yankee- Stoffen der Name „Dollar“. In seinem Gasthaus trafen sich gesellige Runden am Stammtisch, im Sälchen oder an der Bierhalbinsel, auch das Mittelalter und die Jugend waren im Nebenzimmer vertreten. Von A wie Arbeiter bis Z wie Zahnarzt fühlten sich beim „Dollar“ alle Berufs- und Bevölkerungsschichten sichtlich wohl. Um acht Uhr öffnete „Zum Park“, die ersten Gäste waren Sitzgäste, tranken nach dem Arztbesuch ihren Kaffee. Ehemaligen Bergleuten ersetzte „de Dollar“ die Kaffeeküch‘ mit dem Hausschoppen und einem Kümmelschnaps als Muntermacher. Wenn jemand „Bier im Eimer“ meinte, so war der Gerstensaft nicht schlecht geworden, sondern dem Gast das Bier zu kalt- es kam mit warmen Wasser im Eimerchen als Heizung. „Der „Dollar“ war nicht nur stets „gudd druff“, sondern auch für Überraschungen gut. Zum zehnjährigen Park-Jubiläum stieß sein Slogan „Wer einen Dollar bringt, fünf Glas Bier gewinnt“ auf Rieseninteresse, denn 485 Dollarnoten kamen zusammen. Unvergessen einige Wett- Einsätze. „In meinen Jahren als Park-Chef verzeichnete die Blieskasteler Gastronomie insgesamt 172 verschiedene Pächter“, blickt Heinz Kohl mit Stolz auf seine Beständigkeit zurück, erst 1998 ging es für ihn und seine Alice in den Ruhestand. Zu fast allen Zeiten in diesen 27 Jahren stand der Kaschtler Dollar höher im Kurs als der echte aus Amerika.