Ein Kalkofenin Mimbach, der lange verschwunden blieb : Lange gesucht – und endlich gefunden

Blieskastel/Mimbach Heimathistoriker recherchierte gründlich und legte schließlich einen uralten Kalkofen auf Mimbacher Bann frei.

Christoph Schwarz ist ein umtriebiger Mensch – und an der Historie seiner Heimat außerordentlich interessiert. An einem trüben Wintertag machte er mit uns einen kleinen Spaziergang im Wald. Und das hat einen besonderen Grund. Denn der pensionierte Schuldirektor zeigt uns eine sehr interessante Entdeckung, der er lange hinterher recherchiert hat. In mühsamer Kleinarbeit hat er dann auch das beeindruckende Relikt freigelegt: einen Kalkofen. Was es damit auf sich, erzählt uns der gebürtige Mimbacher, der in der Nachbargemeinde Webenheim wohnt, in allen Einzelheiten.

Der Standort des Ofens sei so gewählt worden, dass alles sich in der Nähe befand, was zum Kalkbrennen nötig war. Wasser war da, Brennholz auch, und an der Böschung zum Kahlen Berg fand man die Kalksteine. Kalk, sagt unserer Heimathistoriker, sei ein wichtiger Baustoff gewesen. Als Kalkmörtel wurde er beim Mauern verwandt und auch als Kalkputz. „Die Maler benötigten ihn zum Anmischen ihrer Farben, und die Bauern nutzten die Kalkbrühe zum ,Weißeln’ ihrer Ställe, um diese so zu desinfizieren – aber auch als Düngemittel für die Äcker.“ Den Mimbacher Kalkofen habe man nur durch mehrere Personen betreiben können – je nach Ausstoß seien es etwa zehn gewesen. Der Ofen, so Christoph Schwarz, „hatte einen Feuertunnel und darüber einen gemauerten Schacht, der mit Lehm ausgekleidet war. Dann sind zum Brennen die Kalksteine im Ofen über dem Feuertunnel drei bis fünf Meter hoch aufgestapelt worden. Das Bestücken dauerte etwa ein bis zwei Tage. Zwischen die Steine kamen einige Holzstämme, die nach dem Verbrennen Luftkanäle bildeten und die Hitze besser weiterleiteten. Der Brennvorgang dauerte bis zu 40 Stunden unter ständigem Nachlegen von Holz, so dass etwa 1000 Grad erreicht wurden.“