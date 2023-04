Handball Zieht sich der TV Niederwürzbach zurück?

Gerade sechs Jahre alt war David Leffer, als er zum ersten Mal einen Handball in seinen Händen hielt. Es entstand eine Liebe zum Sport, die heute, 33 Jahre später, noch immer Bestand hat. Sein liebstes Hobby führte ihn in alle Ecken des Saarlandes und später, zu Regionalliga-Zeiten der VTZ Saarpfalz, durch die Republik. Mit den Zweibrückern spielte er in den nördlichsten Ecken von Rheinland-Pfalz, fuhr bis nach Kassel im Norden Hessens oder Apolda in Thüringen. Doch selbst nach fast dreieinhalb Jahrzehnten gibt es Sporthallen, in die das Handball-Geschäft den 39-Jährigen noch nicht geführt hat. In solch eine Halle, die nur ein paar Kilometer von seinem Wohnort Niederwürzbach entfernt liegt, führt es den Trainer des TV Niederwürzbach an diesem Samstag. Um 19 Uhr findet in der Rohrbachhalle in St. Ingbert das Derby zwischen dem HC St. Ingbert-Hassel und dem TV Niederwürzbach statt.