Erhöhung der Haushaltsmittel : Mehr Geld für Blieskasteler Grundschulen

Blieskastel Zusätzlich sollen umfangreiche Sanierungsarbeiten stattfinden.

Das jährliche Budget für die Blieskasteler Grundschulen wird erhöht - das teilt die Stadt Blieskastel in einer aktuellen Pressemitteilung mit. Die Anforderungen an die Grundschulen als erste Bildungseinrichtungen seien in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen, unter anderem durch die Integration von Kindern aus zugewanderten Familien, „Home-schooling“ während der Corona- Pandemie und besondere Sicherheits- und Hygienevorschriften beim Wiedereinstieg in den Regelbetrieb. All das habe Grundschulen vor ganz neue Herausforderungen gestellt. „Vor diesem Hintergrund möchten wir unsere Schulen auch entsprechend besser ausstatten“, so der für die Grundschulen zuständige Beigeordnete Guido Freidinger. Zunächst habe man im Rahmen einer umfangreichen Bestandsaufnahme den Sanierungs- und zusätzlichen Ausstattungsbedarf an den Blieskasteler Grundschulen erhoben und bereits damit begonnen, erste Maßnahmen schrittweise umzusetzen. Intensive Vorbereitungs- und Planungsaktivitäten seien auch schon im Gange, um die Grundschulen digital aufzurüsten und damit zukünftig einen modernen Unterrichtsbetrieb zu ermöglichen.