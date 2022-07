Jugend-DM der Leichtathleten : Nicht ganz zufrieden – aber deutscher Meister

U 18-Hammerwerfer Timo Port aus Biesingen gewann in Ulm seinen ersten DM-Titel. Foto: Wolfgang Birkenstock

Ulm/Biesingen Hammerwerfer Timo Port aus Biesingen kommt bei der Jugend-DM in Ulm lange nicht in die Gänge – für den Titel reicht es trotzdem.

Timo Port hatte sich seinen Wunsch vom ersten DM-Titel erfüllt – und haderte dennoch ein wenig mit seinem Auftritt im Ulmer Donaustadion. Denn bei den deutschen Meisterschaften (DM) der Jugend kam der Hammerwerfer aus Biesingen Mitte Juli erst nicht richtig in die Gänge. „Es war nicht wirklich mein Tag“, sagte der 16-Jährige, der zuvor bei der U 18-Europameisterschaft in Jerusalem Platz sieben belegt hatte und nach in diesem Jahr erzielten 69,27 Metern als klarer Favorit in den Ulmer Wurfring ging.

Doch nach zwei ungültigen Würfen drohte dort das schnelle Aus. Mit 58,76 Metern im dritten Versuch rettete sich Port in die Durchgänge vier bis sechs. Mit seiner Weite setzte er sich an die Spitze des U 18-Feldes. Dann allerdings zog Marius Numrich aus Bad Gandersheim mit 60,37 Metern vorbei. Doch davon ließ sich Port nicht verunsichern. Der Schüler der Gemeinschaftsschule in Gersheim schleuderte seinen Fünf-Kilo-Hammer auf 64,37 Meter und gewann den Wettkampf.

Mit dem deutschen Meister-Titel war Port „am Ende natürlich zufrieden. Was die Weite angeht allerdings weniger“. Woran genau es gelegen hat, dass er nur schleppend in den Wettkampf fand, könne er nicht genau sagen. „Aber es war von den Nerven nicht dasselbe, wie ich es von mir kenne“, erklärte er: „Es war nicht konstant, nicht das, was ich normalerweise abrufen kann.“ Trotzdem konnte Port seine erste DM-Goldmedaille letztlich genießen. „Am Ende bin ich ja dann noch ganz gut reingekommen. Auch wenn die 64,37 Meter ein gutes Stück von meiner Bestmarke entfernt sind.“

Wieder näher an diese herankommen will der junge Hammerwerfer am kommenden Wochenende bei den süddeutschen Meisterschaften in Ludwigshafen. „Ich will dort wieder gewinnen, aber vor allem einen guten Wettkampf mit konstanten Würfen hinlegen“, sagt Port.