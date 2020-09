Vandalismus in Blieskastel : Scheibe an Bushaltestelle komplett zerstört

Am Busbahnhof in Blieskastel wurde eine Scheibe eingeschlagen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Blieskastel Die Scheibe an der Haltestelle am Blieskasteler Busbahnhof in der Von-der-Leyen-Straße ist Sonntagnacht, 13. September, gegen 1 Uhr eingeschlagen worden. Passanten hatten den Schaden entdeckt. Wie die Polizei weiter mitteilt, sei das Sicherheitsglas komplett gesprungen und teilweise auseinandergefallen.

Nun werden Zeugen gesucht.