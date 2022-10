Halloween in Blieskastel : Halloween-Fest in der Blieskasteler Altstadt

Das lebendige Schaufenster der Blieskasteler Boutique Le Femme mit Katja Heß als Gruselbraut (rechts) und Mattea Will. Foto: Sandy Will

Blieskastel (red) Die Stadt Blieskastel lädt gemeinsam mit Vereinen, dem Kulturstammtisch, Geschäften und Gastronomiebetrieben am Montag, 31. Oktober, zum Halloween-Spektakel in die Blieskasteler Altstadt ein. Die Gäste erwartet am Paradeplatz ein Kinderprogramm von 16 bis 22 Uhr mit Kinderschminken, bunten Strähnen und Tattoos, mit Sonni Sonnenschein, dem Gute Laune Dino, Hexengeschichten mit Hexenquiz und gruselig schönem Basteln aus Holz. Für die älteren Besucher gibt es ein Bühnenprogramm auf dem Paradeplatz mit BatWeasel, die ab 16 Uhr und mit A.C.O., die ab 19 Uhr spielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken